О нас
Report Georgia
Аудио новости

Илон Маск решил переехать

Илон Маск решил переехать Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил сменить местожительства и переехать из Калифорнии в Техас.
Другие страны
6 декабря 2020 г. 12:01
Илон Маск решил переехать
Илон Маск

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил сменить местожительства и переехать из Калифорнии в Техас.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на окружение предпринимателя.

Маск, по утверждению источников телеканала, часто бывает в Техасе, в частности в столице штата - городе Остин, где находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, и в прибрежной деревне Бока-Чика, где расположен объект SpaceX.

Сейчас основным местом жительства бизнесмена считается Лос-Анджелес. Как пишет CNBC, решение сменить место жительство Маск мог принять из-за высокого подоходного налога в Калифорнии, а переезд в Техас может сэкономить миллиарды долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi