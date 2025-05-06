Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI

Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, несмотря на отказ американской компании от планов по коммерциализации.

Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, несмотря на отказ американской компании от планов по коммерциализации.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters , об этом заявил адвокат Маска Марк Тоберофф.

По его словам, Маск намерен продолжить "вызывающий большой интерес судебный процесс" против OpenAI. Суд присяжных назначен на март 2026 года. Адвокат выступил с заявлением через несколько часов после того, как компания, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, объявила об отказе от планировавшейся реструктуризации. Ее целью было превращение OpenAI в коммерческую организацию для получения прибыли, против чего решительно выступает Маск.

"OpenAI была основана как некоммерческая организация и сегодня продолжает оставаться некоммерческой", в дальнейшем она сохранит такой же статус по контролю и надзору за коммерческой деятельностью, говорится в заявлении Альтмана. Оно было сделано после шквала критики и юридических проблем. Самой крупной из них стал иск, поданный конкурентом и соучредителем Маском, который обвинил OpenAI в отходе от своей основополагающей миссии по разработке ИИ.