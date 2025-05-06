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Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI

Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, несмотря на отказ американской компании от планов по коммерциализации.
Другие страны
6 мая 2025 г. 08:43
Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI

Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, несмотря на отказ американской компании от планов по коммерциализации.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил адвокат Маска Марк Тоберофф.

По его словам, Маск намерен продолжить "вызывающий большой интерес судебный процесс" против OpenAI. Суд присяжных назначен на март 2026 года. Адвокат выступил с заявлением через несколько часов после того, как компания, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, объявила об отказе от планировавшейся реструктуризации. Ее целью было превращение OpenAI в коммерческую организацию для получения прибыли, против чего решительно выступает Маск.

"OpenAI была основана как некоммерческая организация и сегодня продолжает оставаться некоммерческой", в дальнейшем она сохранит такой же статус по контролю и надзору за коммерческой деятельностью, говорится в заявлении Альтмана. Оно было сделано после шквала критики и юридических проблем. Самой крупной из них стал иск, поданный конкурентом и соучредителем Маском, который обвинил OpenAI в отходе от своей основополагающей миссии по разработке ИИ.

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