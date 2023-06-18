Илон Маск призвал вернуть Байдену пароль от Twitter

Американский предприниматель Илон Маск иронично прокомментировал сообщение президента США Джо Байдена в Twitter, призвав вернуть главе государства пароль от соцсети, чтобы глава государства мог писать публикации самостоятельно.

Американский предприниматель Илон Маск иронично прокомментировал сообщение президента США Джо Байдена в Twitter, призвав вернуть главе государства пароль от соцсети, чтобы глава государства мог писать публикации самостоятельно.

Как передает Report, в Twitter от лица Байдена было опубликовано сообщение о том, что пришло время сверхбогатым начать платить справедливую долю. Оно следовало за рядом сообщений о предвыборной встрече главы государства с представителями профсоюзов.

"Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!" - написал Маск.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2024 года.