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Илон Маск призвал освободить Павла Дурова

Илон Маск призвал освободить Павла Дурова Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции.
Другие страны
25 августа 2024 г. 10:07
Илон Маск призвал освободить Павла Дурова

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции.

Как передает Report, об этом И.Маск написал на своей странице в соцсети "Х"

Напомним, что ранее основателя соцсети Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже (Франция). По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правоохранительные органы Франции считают Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.

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