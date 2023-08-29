Илон Маск пригрозил блокировкой аккаунтов в социальной сети "Х"

Американский предприниматель Илон Маск пригрозил блокировкой аккаунтов пользователей в социальной сети "Х" за любые попытки манипуляции для получения вознаграждения за публикации.

Американский предприниматель Илон Маск пригрозил блокировкой аккаунтов пользователей в социальной сети "Х" за любые попытки манипуляции для получения вознаграждения за публикации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в его публикации.

"Обратите внимание, что любые попытки манипулировать программой вознаграждения авторов на этой платформе приведут к блокировке аккаунта", - написал Маск.

В апреле Маск сообщил о запуске программы монетизации пользовательского контента. Он уточнил, что в течение первого года действия программы пользователи будут получать уплаченные подписчиками средства полностью, за исключением комиссии платежных систем.

В соцсети "X" также намерены оказывать поддержку в продвижении аккаунтов, создающих собственный контент.