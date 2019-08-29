Илон Маск предрек наступление демографического коллапса

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что станет основной проблемой для человечества в ближайшие 20 лет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он пояснил, что самой крупной проблемой в жизни людей станет демографический коллапс.

"Проблема населения станет большим вызовом. Возможно, 1,4 млрд человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесет очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти", — согласился с ним основатель компании Alibaba Джек Ма.

Он добавил, что нужно уделить внимание проблеме демографии.