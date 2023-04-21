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Илон Маск потерял почти $13 млрд за сутки

Илон Маск потерял почти $13 млрд за сутки Состояние Илона Маска, владельца компаний Tesla и SpaceX, а также социальной сети Twitter, за сутки сократилось на $12,6 млрд.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 10:30
Илон Маск потерял почти $13 млрд за сутки
Илон Маск

Состояние Илона Маска, владельца компаний Tesla и SpaceX, а также социальной сети Twitter, за сутки сократилось на $12,6 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Millionaires, убытки, понесенные бизнесменом, стали рекордными с начала 2023 года. Причинами такого значительного уменьшения состояния миллиардера стали падение на 9,75% акций Tesla, показатели которой в первом квартале года не оправдали ожидания, и взрыв прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship, запущенного утром 20 апреля с космодрома Бока-Чика в Техасе. Маск потерял деньги и вследствие отказа значительной части пользователей Twitter продлевать платную подписку Twitter Blue, стоимость которой составляет $8 в месяц.

51-летний предприниматель занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, уступая только президенту группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно. Состояние Маска оценивается в $164 млрд.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask bir gündə təxminən 13 milyard dollar itirib
Версия на английском языке Elon Musk’s wealth plunges $13B

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