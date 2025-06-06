Илон Маск поддержал импичмент Трампа

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу.

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу.

Как передает Report , миллиардер в соцсети Х сделал репост публикации с вопросом об отстранении от власти Трампа и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.

"Да", — подписал публикацию Маск.

Он также предрек американской экономике "рецессию во второй половине года из-за введенных Трампом пошлин" на импорт.

Между Трампом и Маском, который до недавнего времени занимал должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE), произошел публичный конфликт.

Предприниматель раскритиковал инициированный президентом законопроект о сокращении федеральных расходов. После этого стороны перешли к более резким заявлениям, что, как указывала газета The Wall Street Journal, было вызвано отзывом Трампом кандидатуры Джареда Айзекмана на пост директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), последний был ставленником Маска.

Президент также угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии: "Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, - это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона". Вслед за этим Маск заявил, что принадлежащая ему аэрокосмическая компания SpaceX начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon, широко используемых США для доставки людей и грузов на МКС.

Предприниматель также утверждал, что нынешний глава Белого дома фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.