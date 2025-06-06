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Илон Маск поддержал импичмент Трампа

Илон Маск поддержал импичмент Трампа Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу.
Другие страны
6 июня 2025 г. 02:17
Илон Маск поддержал импичмент Трампа

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу.

Как передает Report, миллиардер в соцсети Х сделал репост публикации с вопросом об отстранении от власти Трампа и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.

"Да", — подписал публикацию Маск.

Он также предрек американской экономике "рецессию во второй половине года из-за введенных Трампом пошлин" на импорт.

Между Трампом и Маском, который до недавнего времени занимал должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE), произошел публичный конфликт.

Предприниматель раскритиковал инициированный президентом законопроект о сокращении федеральных расходов. После этого стороны перешли к более резким заявлениям, что, как указывала газета The Wall Street Journal, было вызвано отзывом Трампом кандидатуры Джареда Айзекмана на пост директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), последний был ставленником Маска.

Президент также угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии: "Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, - это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона". Вслед за этим Маск заявил, что принадлежащая ему аэрокосмическая компания SpaceX начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon, широко используемых США для доставки людей и грузов на МКС.

Предприниматель также утверждал, что нынешний глава Белого дома фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

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