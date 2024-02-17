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Илон Маск обвинил власти США в цензуре

Илон Маск обвинил власти США в цензуре Американские граждане даже отдаленно не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 04:12
Илон Маск обвинил власти США в цензуре

Американские граждане даже отдаленно не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в соцсети Х миллиардер Илон Маск, которому принадлежит платформа.

"Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?" - отметил предприниматель.

Таким образом миллиардер прокомментировал пост американского предпринимателя Дэвида Сакса, который написал, что рад жить в США, потому что в этой стране "у него есть свобода слова и свобода от политических преследований", хотя "демократы каждый день пытаются подорвать эти права".

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask ABŞ hakimiyyətini senzurada ittiham edib

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