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Илон Маск назвал место проведения поединка с Цукербергом

Илон Маск назвал место проведения поединка с Цукербергом Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальных сетях заявил, что его поединок с миллиардером Марком Цукербергом состоится в Италии, сообщает Report.
Другие страны
11 августа 2023 г. 18:20
Илон Маск назвал место проведения поединка с Цукербергом

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальных сетях заявил, что его поединок с Марком Цукербергом состоится в Италии, сообщает Report.

"Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга (не UFC). Трансляция будет на платформе X и в Meta. Все, что попадет в кадр камеры, будет изображать древний Рим, так что ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте. Все вырученные средства пойдут ветеранам", - написал Маск.

Маск и Цукерберг договорились провести поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) в июне 2023 года.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что займется организацией боя, уточнив, что прибыль от продажи трансляции может превысить 1 млрд долларов США.

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Версия на английском языке Musk says he will fight Zuckerberg at 'epic location' in Rome

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