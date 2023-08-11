Илон Маск назвал место проведения поединка с Цукербергом

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальных сетях заявил, что его поединок с миллиардером Марком Цукербергом состоится в Италии, сообщает Report.

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальных сетях заявил, что его поединок с Марком Цукербергом состоится в Италии, сообщает Report.

"Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга (не UFC). Трансляция будет на платформе X и в Meta. Все, что попадет в кадр камеры, будет изображать древний Рим, так что ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте. Все вырученные средства пойдут ветеранам", - написал Маск.

Маск и Цукерберг договорились провести поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) в июне 2023 года.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что займется организацией боя, уточнив, что прибыль от продажи трансляции может превысить 1 млрд долларов США.