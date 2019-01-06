Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС

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Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
"Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого (корабля - ред.) Dragon (в беспилотном режиме - ред.)", - написал Илон Маск в Twitter.
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