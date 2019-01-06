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    Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.

    "Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого (корабля - ред.) Dragon (в беспилотном режиме - ред.)", - написал Илон Маск в Twitter.

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