Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.

"Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого (корабля - ред.) Dragon (в беспилотном режиме - ред.)", - написал Илон Маск в Twitter.