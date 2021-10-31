Илон Маск готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода

Американский производитель автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.

Американский производитель автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.

Как передает Report, об этом написал он в своем Twitter-аккаунте .

"Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги", - отметил Маск.