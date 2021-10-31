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Илон Маск готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода

Илон Маск готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода Американский производитель автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.
Другие страны
31 октября 2021 г. 21:28
Илон Маск готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода
Илон Маск и его супруга Талула Райли

Американский производитель автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.

Как передает Report, об этом написал он в своем Twitter-аккаунте.

"Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги", - отметил Маск.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли призвал Маска пожертвовать средства на борьбу с голодом для предотвращения "катастрофы". Как сообщил телеканал CNN, для спасения людей от голода нужно всего 2% от состояния Маска, которое на данный момент достигает почти 289 миллиардов долларов.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask: “Bəşəriyyətin aclıqdan xilası üçün “Tesla”nın səhmlərini satmağa hazıram”

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