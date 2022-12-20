Илон Маск активно ищет нового генерального директора для Тwitter

Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск активно ищет нового генерального директора для компаниию

Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск активно ищет нового генерального директора для компаниию

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что Маск ранее уже заявлял, что его должность в качестве генерального директора будет временной. В ноябре в суде Маск заявил: «Я рассчитываю сократить свое время в Twitter и со временем найти кого-нибудь другого для управления Twitter».

Однако 18 декабря он написал в соцсети, что для него нет возможного преемника в компании.

«Вопрос не в том, чтобы просто найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет сохранить Twitter», — отметил бизнесмен.

В тот же день Илон Маск опубликовал на своей странице опрос по поводу собственной отставки с поста главы Twitter.

По данным источников CNBC, поиск нового генерального директора Илоном Маском все еще продолжается и начался еще до проведения опроса в Twitter.