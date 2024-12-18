Ильхам Алиев: Мания величия Макрона привела к провалу отношений Парижа и Баку

Франция незаконно удерживает остров Майотта, где люди живут за чертой бедности. Все это является следствием политики режима Макрона.

Непомерные амбиции и необоснованная мания величия Эмманюэля Макрона привели к провалу отношений между Францией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"В принципе с Францией-то у нас никаких проблем никогда не было. Я вам больше скажу, может быть с Францией мы сотрудничали более, чем с какой-либо другой европейской страной, до того, как к власти во Франции пришел Макрон. Мой отец, когда был избран Президентом в 1993 году, свой первый официальный визит совершил во Францию. Ну, потому что они первые его пригласили. Когда я стал Президентом в 2003 году, также первая страна, которая меня пригласила, была Франция, и мой первый визит был туда. И потом мы активно сотрудничали, очень много французских компаний здесь работало. У нас с 13 французскими городами наши города стали побратимами", - подчеркнул президент Азербайджана.

По его словам, "но вот эти непомерные амбиции и необоснованная мания величия правительства Макрона, по существу, все это сбросили в пропасть".

"Потому что когда началась Вторая Карабахская война и они встали явно на сторону оккупантов, это был первый такой сигнал, что в наших отношениях не все в порядке. Ну, с их стороны. Но потом они вынуждены были все-таки принять эти результаты, но, тем не менее, продолжали делать все с тем, чтобы навредить процессу. Недавно вышвырнутый с должности премьер-министра господин Барнье в качестве французского политика незаконно посещал Карабах уже после 2020 года. То есть все эти попытки вмешательства вели к тому, что наши отношения просто скатывались в кризис. Дальше – больше. После сентября 2023 года они пять раз пытались протащить этот вопрос на Совбез и пять раз проваливались. Нас поддерживало количество стран, которое не давало возможность им этот вопрос даже вынести на повестку заседания. Потом они пошли другим путем, - как говорится, а мы пойдем другим путем, в Евросоюз, - пытались санкционировать Азербайджан. За что? За то, что мы восстановили свой суверенитет? И тоже провалились. Ну а тогда уж они, как говорится, совсем озлобились на нас и сейчас используют все методы для того, чтобы нас дискредитировать", - отметил он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан сегодня стремится показать всему миру "отвратительное лицо французского колониализма": Когда наши представители активно общаются с жителями французских колоний, причем и у них в стране, и в Баку, и в других локациях, то мы видим на самом деле то, что было скрыто от общественности мира так много лет. А почему? А потому, что никто не хотел связываться. Никто не хотел головной боли. Потому что они шантажируют. Даже нам, когда наши отношения вступили в фазу холодной войны, сначала шли месседжи, что "Вы не забывайте, что мы великая страна".

Президент Азербайджана подчеркнул, что от диктатуры Макрона страдают ее заморские территории.

Глава государства добавил, что колониальная политика Франции основана на нещадной эксплуатации природных ресурсов этих территорий, включая Новую Каледонию.

"Таких, как Новая Каледония, по-моему, тринадцать или пятнадцать. Вот недавно в одной из них, остров Майотта, произошло цунами. Euronews вчера передает: 75 процентов населения острова Майотта живет за чертой бедности. 30 или 40 процентов жилья ветхое. А это территория Франции юридически. Хотя это часть Коморских островов. Это один из островов Коморского государства. И Франция это незаконно удерживает. И по какому праву? В Новой Каледонии они во время беспорядков убили 13 человек, ранили более 100, а более 1000 арестовали. Причем лидеров народного протеста вывезли во Францию, держат в тюрьмах. То есть это диктатура Макрона. Это режим Макрона", - сказал Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан, естественно, душой болеет за эти народы, которые бесправны. "Сейчас режим Макрона по существу Францию превращает в failed state. Посмотрите, несколько примеров я приведу буквально: провал в Африке, регион Сахеля. Им сказали adieu. Нигер, Буркино-Фасо, Мали. На очереди Чад, который уже их попросил, и Сенегал, где сменился президент и пришел человек национального духа. И это только начало. Провал в Ливане, полный провал. Провал в Азербайджане. Провал в Грузии. Посмотрите, что происходит во внутренней политике. Чехарда. Назначается новый премьер-министр, и его муж или жена, я не знаю, кто у них кто, - министром иностранных дел. После этого из-за провала на выборах в Европарламент их делают козлами отпущения. Назначается вытащенный из нафталина Барнье, которого тоже делают козлом отпущения. Сейчас кого-то еще находят. А не лучше ли с себя начать? Вот как раньше говорили, в советское время, "начать с самокритики". Ну, посмотрите, Moody's опускает рейтинги Франции из месяца в месяц. Какой уже трипл-эй [ААА], там уже маленькая А. Маленькая, маленькая, небольшая", - отметил он.

Ильхам Алиев добавил, что за каждым таким провалом стоит Макрон: "Вот о чем надо думать, а не о том, как навредить Азербайджану. Они об нас зубки-то свои поломали уже. Хотя бы остаток уже пусть сохранят".