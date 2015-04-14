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    ИКАО запустила базу данных об опасных для полетов зонах конфликтов

    Заполнять базу данными смогут только уполномоченные официальные лица государств на основе процедур, согласованных с Советом ИКАО

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Международная организация гражданской авиации (ИКАО) запустила онлайн-систему для оценки и обмена информацией об опасности полетов в зонах конфликтов, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН

    Рекомендация о разработке такой базы данных была принята на конференции высокого уровня по гражданской авиации, проходившей под эгидой ИКАО в Монреале в феврале. 

    Президент Совета ИКАО Олумуива Бенард Алиу, представляя систему, заявил, что предоставляемые каждой страной данные будут доступны  для других государств, авиакомпаний и выразил надежду, что подобный обмен информацией по рискам в зоне конфликтов будет способствовать  большей безопасности полетов в мире. 

    По его словам, заполнять  базу данными смогут "только уполномоченные официальные лица государств" на основе процедур, согласованных с Советом ИКАО.

    Отметим, что в пока система пуста. 

    Поводом для разработки онлайн-системы стала катастрофа самолета "Малайзийских авиалиний" под Донецком в июле 2014 года. Этот инцидент, а также исчезновение лайнера этой же авиакомпании в марте 2014 года, стали предметом подробного обсуждения на конференции в Монреале. В ходе нее также было рекомендовано принять новый стандарт слежения за полетами авиалайнеров, в соответствии с которым пилоты будут отчитываться о местоположении самолета каждые 15 минут. 

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