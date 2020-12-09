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ИКАО примет меры для защиты безопасности полетов в зонах конфликта

ИКАО примет меры для защиты безопасности полетов в зонах конфликта Страны-члены Международной организации гражданской авиации поддержали инициативу Канады "Более безопасное небо"
Другие страны
9 декабря 2020 г. 10:15
ИКАО примет меры для защиты безопасности полетов в зонах конфликта

Страны-члены Международной организации гражданской авиации (ИКАО) поддержали инициативу Канады "Более безопасное небо", направленную на защиту авиалайнеров гражданской авиации, совершающих полеты в зонах конфликта.

Как сообщает Report, президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано, подчеркнул, что "комплексная проблема" безопасности полетов гражданской авиации в районах, где идут боевые действия, также оказалась в центре внимания после крушения малайзийского "Боинга", сбитого в небе над Украиной в 2014 году.

После этого трагического инцидента правительства учредили целевую группу ИКАО, которая разработала всеобъемлющую программу по полетам гражданской авиации в зонах вооруженных конфликтов. В соответствии с этими рекомендациями были внесены поправки в Чикагскую конвенцию, а также другие международные документы, регулирующие безопасность в сфере гражданской авиации. Были также выпущены новые правила, направленные на снижение риска при полетах над охваченными конфликтом территориями.

Новая инициатива, выдвинутая Канадой, предусматривает укрепление и расширение этих мер. В рамках ее обсуждения, в ИКАО проводят опросы среди членов организации. Полученные результаты позволят разработать дополнительные меры, опираясь на позицию стран мира и крупнейших перевозчиков. "Правительства и компании играют ключевую роль в усилиях, направленных на снижение риска в зонах конфликтов в будущем и предотвращение потерь среди мирного населения", - отметил Шаккитано.

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Версия на английском языке ICAO supports Canada's "Safer skies" initiative

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