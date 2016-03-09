ИКАО обяжет оснащать самолеты автономными системами слежения

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) принял ряд новых положений, направленных на предотвращение ситуаций, схожих с тем, что произошло два года назад с пропавшим малайзийским Boeing, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Согласно новым требованиям, опубликованным на сайте организации, на гражданских самолетах должны находиться автономные системы слежения, которые в случае бедствия будут передавать информацию о местоположении воздушного судна по меньшей мере раз в минуту.

Также самолет должен быть оснащен средствами, позволяющими извлекать информацию с бортовых самописцев и предоставлять к ней доступ своевременно. Помимо этого, длительность записи переговоров в кабине экипажа должна быть увеличена до 25 часов, чтобы покрыть все этапы полета. Также сообщается, что новые положения могут вступить в силу, начиная с настоящего момента вплоть до 2021 года.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу над Индийским океаном.