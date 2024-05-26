Игровой центр в Индии, где при пожаре погибли 28 человек, имел лишь один выход.
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Было отмечено, что в разных частях игровой зоны хранились тысячи литров бензина и дизельного топлива.
По результатам расследования, игровой центр в индийском городе Раджкот (западный штат Гуджарат), где в результате пожара погибли 28 человек, имел лишь один выход, а у владельцев развлекательного заведения отсутствовала лицензия пожарной безопасности
Кроме того, в разных частях игровой зоны хранились тысячи литров бензина и дизельного топлива - для электрических генераторов, а также для заправки гоночных машин на картинге.
Как сообщалось ранее, пожар в популярной у местных жителей игровой зоне в парке развлечений в Раджкоте произошел 25 мая.
В общей сложности задержаны шесть человек, в том числе владелец и менеджер заведения. Соболезнования в связи с трагедией выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Семьи погибших и пострадавшие получат от властей компенсации.