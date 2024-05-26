Игровой центр в Индии, где при пожаре погибли 28 человек, имел лишь один выход

Игровой центр в Индии, где при пожаре погибли 28 человек, имел лишь один выход

Игровой центр в Индии, где при пожаре погибли 28 человек, имел лишь один выход. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам полиция штата.

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