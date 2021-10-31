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Игрока "Барселоны" госпитализировали с тахикардией после матча

Игрока "Барселоны" госпитализировали с тахикардией после матча Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро не смог доиграть матч 12-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" из-за проблем со здоровьем.
Другие страны
31 октября 2021 г. 06:19
Игрока Барселоны госпитализировали с тахикардией после матча
Серхио Агуэро

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро не смог доиграть матч 12-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" из-за проблем со здоровьем.

Как передает Report со ссылкой на El Chiringuito, аргентинец почувствовал дискомфорт в груди и головокружение, ему стало трудно дышать. У спортсмена была диагностирована небольшая тахикардия. В раздевалке его осмотрели врачи, после чего он был доставлен в больницу, поскольку этого требует медицинский протокол.

Агуэро перешел в "Барселону" летом 2021 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч.

Агуэро выступал за "Манчестер Сити" с 2011 по 2021 год. Он становился чемпионом Англии в сезонах-2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, обладателем Кубка страны (2018/19). Также форвард является трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

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