Игорю Додону продлили запрет покидать Молдову еще на 60 дней

Высшая судебная палата Молдовы продлила экс-президенту республики Игорю Додону запрет покидать территорию страны еще на 60 дней.
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"Мне продлили запрет на выезд из страны до 20 марта, хотя я никуда уезжать и не собираюсь", - отметил экс-президент.
Додона задержали в конце мая прошлого года, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суды. Защита настаивает на открытом судебном процессе.
Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что за его арестом стоят президент страны Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности. После поражения Партии социалистов Республики Молдова на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.