Игорю Додону продлили запрет покидать Молдову еще на 60 дней

Высшая судебная палата Молдавии продлила экс-президенту республики Игорю Додону запрет покидать территорию страны еще на 60 дней.

Высшая судебная палата Молдовы продлила экс-президенту республики Игорю Додону запрет покидать территорию страны еще на 60 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сам Додон сообщил журналистам после заседания суда.

"Мне продлили запрет на выезд из страны до 20 марта, хотя я никуда уезжать и не собираюсь", - отметил экс-президент.

Додона задержали в конце мая прошлого года, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суды. Защита настаивает на открытом судебном процессе.

Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что за его арестом стоят президент страны Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности. После поражения Партии социалистов Республики Молдова на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.