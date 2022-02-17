Игорная индустрия США достигла рекордных оборотов

Американская игорная ассоциация (AGA) сообщила, что по итогам 2021 года оборот игорного бизнеса в США достиг абсолютного рекорда — 53 млрд долларов США.

Американская игорная ассоциация (AGA) сообщила, что по итогам 2021 года оборот игорного бизнеса в США достиг абсолютного рекорда — 53 млрд долларов США.

Как передает Report, это на 21% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2019-м, и на 67% больше объемов 2020 года, когда обороты просели из-за локдаунов.

Традиционные виды игорного бизнеса, такие как казино, автоматы и т. д., составили львиную долю от всего оборота — 45 млрд, это на 6,6% больше, чем в 2019 году. Однако гораздо более высокие темпы роста показал бурно развивающийся сегмент ставок на спорт: по сравнению с 2019 годом выручка выросла на 366%, а по сравнению с 2020-м — на 177%, до 4,3 млрд долларов.

Среди причин рекордного роста игорной индустрии американские эксперты называют не только бурный рост популярности ставок на спорт среди потребителей и оживление экономики после ослабления COVID-ограничений, но и увеличение числа штатов, в которых легализован игорный бизнес,— теперь это 33 штата и округ Колумбия.