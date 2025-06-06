Игорь Клименко: Трое погибших и десятки раненых в результате массированного удара РФ по Украине

В Украине в результате массированной атаки России в ночь на 6 июня погибли три человека, еще около 40 получили ранения.

В Украине в результате массированной атаки России в ночь на 6 июня погибли три человека, еще около 40 получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

"В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли три человека, еще около 40 - ранены», - отметил он.

По словам министра, в Киеве во время атаки погибли трое спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые работали под обстрелами, оказывая помощь пострадавшим. Еще девять сотрудников ГСЧС получили ранения, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

При этом ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о четырех погибших в столице.

Пострадавшие также есть в результате комбинированного удара в Тернополе, Луцке, Чернигове и Кременчуге.