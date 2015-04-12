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    ​ИГИЛ захватило город в 110 км от Багдада

    В ходе боев убиты десять солдат иракской армии

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) захватили несколько районов иракского города Рамади.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, по меньшей мере десять солдат иракской армии были убиты в результате многочасового боя.

    Также был ранен глава иракской военной операции в провинции Анбар генерал Касим аль-Мухаммади.

    Нападению на город предшествовало обнаружение иракскими спецслужбами в феврале множества туннелей под центром города, которые бойцы ИГИЛ планировали взорвать.

    Город Рамади находится в 110 км к западу от Багдада.

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