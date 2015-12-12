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    ​ИГИЛ захватил город в Ливии

    Древний город Сабрата включает в себя памятники античных времен

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Боевики из организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) захватили ливийский город Сабрата. Мировоое сообщество опасается, что террористы могут уничтожить старую часть города, где сохранились постройки и памятники времен Римской империи.

    Как передает Report, об этом сообщает The Тelegraph.

    Город Сабрата включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

    Вместе с тем захват города серьезный вызов властям Ливии. Сабрата расположен всего в 50 км от столицы Ливии – Триполи.

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