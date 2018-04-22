ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Кабуле, число погибших увеличивается

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Нападение смертника в Кабуле, который в офисе президента Афганистана Ашраф Гани назвали "массовой резней", унес жизни уже по меньшей мере 32 человека, более 50 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "исламское государство", передает Report со ссылкой на NPR.

"Местные СМИ сообщили, что там было два смертника. Один из них подорвал свой взрывное устройство у ворот шиитской культурного центра - взрыв также повредил иранское информационное агентство ", - сообщил корреспондент NPR из Афганистана.

После атаки, "исламское государство" взяла на себя ответственность. "Талибан" также выдал собственное заявление, сообщив, что они не причастны к нападению.

Инцидент произошел на западе Кабула в воскресенье утром по местному времени. На месте работают медики и полицейские. Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным властей, взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, передает РИА Новости.