ИГИЛ взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за диверсию на газопроводе, которая привела к отключению света в Дамаске.

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за диверсию на газопроводе, которая привела к отключению света в Дамаске.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление террористической группировки.

Министр энергетики Сирии Гассан Замель заявил, что диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей сирийской столице. Позднее отмечалось о восстановлении электроснабжения. По данным источника сирийского телеканала "Ихбария", помимо вывода из строя газопровода были попытки подорвать две ЛЭП в районе Хуран в пригороде Дамаска.