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ИГИЛ взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии

ИГИЛ взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за диверсию на газопроводе, которая привела к отключению света в Дамаске.
Другие страны
19 сентября 2021 г. 02:34
ИГИЛ взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за диверсию на газопроводе, которая привела к отключению света в Дамаске.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление террористической группировки.

Министр энергетики Сирии Гассан Замель заявил, что диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей сирийской столице. Позднее отмечалось о восстановлении электроснабжения. По данным источника сирийского телеканала "Ихбария", помимо вывода из строя газопровода были попытки подорвать две ЛЭП в районе Хуран в пригороде Дамаска.

По сообщению агентства Рейтер, ИГИЛ взяло на себя ответственность за диверсию, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

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