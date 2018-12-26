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    ИГИЛ взяло ответственность за атаку на МИД Ливии

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение на здание МИД Ливии в Триполи. 

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

    Напомним, в результате подрыва смертника рядом со зданием МИД в ливийской столице погибло три человека и более 20 пострадали. Второй нападавший получил ранение и также погиб.

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