​ИГИЛ взяло на себя ответственность за обстрел Израиля с Синая

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за обстрел Израиля с Синайского полуострова.

Как передает Report, об этом сообщает "Аль-Арабия".

В пятницу, 3 июля, на юге Израиля упала запущенная с Синая ракета. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, ракета приземлилась на открытой местности и не повредила постройки.

Отмечается, что уже на протяжении нескольких дней египетские силовики ведут борьбу с боевиками "Исламского государства" на Синайском полуострове.