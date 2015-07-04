 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​ИГИЛ взяло на себя ответственность за обстрел Израиля с Синая

    Вчера на юге Израиля упала запущенная с Синая ракета

    Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за обстрел Израиля с Синайского полуострова.

    Как передает Report, об этом сообщает "Аль-Арабия".

    В пятницу, 3 июля, на юге Израиля упала запущенная с Синая ракета. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, ракета приземлилась на открытой местности и не повредила постройки.

    Отмечается, что уже на протяжении нескольких дней египетские силовики ведут борьбу с боевиками "Исламского государства" на Синайском полуострове.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi