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ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
Другие страны
1 января 2021 г. 04:54
ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкую к ИГ газету Al-Naba.

Агентство отмечает, что радикальное издание не приводит каких-либо доказательств причастности ИГИЛ к инциденту в чеченской столице.

28 декабря в центре Грозного вооруженные ножами люди напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции и попытались завладеть их оружием. В результате завязавшейся перестрелки один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй был ранен.

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