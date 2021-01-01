ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкую к ИГ газету Al-Naba.



Агентство отмечает, что радикальное издание не приводит каких-либо доказательств причастности ИГИЛ к инциденту в чеченской столице.



28 декабря в центре Грозного вооруженные ножами люди напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции и попытались завладеть их оружием. В результате завязавшейся перестрелки один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй был ранен.



