ИГИЛ взяла под контроль два сирийских села на границе с Турцией

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГИЛ взяла под контроль два сирийских села Шейх Рех и Аль-Бал, расположенные на границе с Турцией.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространил Сирийский наблюдательный пункт по правам человека.

Вчера террористы вновь захватили поселок Аль-Рай, в котором в основном проживают туркманы.

7 апреля оппозиция, поддерживаемая Турцией, освободила поселок Аль-Рай от террористов. Села Шейх Рех и Аль-Бал расположены поблизости от этого поселка.

Наблюдательный пункт назвал это "самым зверским нападением" ИГИЛ за последний год.