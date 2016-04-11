ИГИЛ взяла под контроль два сирийских села на границе с Турцией

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГИЛ взяла под контроль два сирийских села Шейх Рех и Аль-Бал, расположенные на границе с Турцией.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространил Сирийский наблюдательный пункт по правам человека.
Вчера террористы вновь захватили поселок Аль-Рай, в котором в основном проживают туркманы.
7 апреля оппозиция, поддерживаемая Турцией, освободила поселок Аль-Рай от террористов. Села Шейх Рех и Аль-Бал расположены поблизости от этого поселка.
Наблюдательный пункт назвал это "самым зверским нападением" ИГИЛ за последний год.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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