​ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв бомбы на юге Ирака

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за совершенный вчера на юге Ирака взрыв бомбы, в результате которого погибли 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Franc Press.

Отметим, вчера в городе Аз-Зубейр недалеко от южного иракского города Басры был совершен теракт. Боевики ИГИЛ взорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Кроме того, в тот же день в других регионах страны произошли еще два похожих теракта. В городе Халис в провинции Дияла к востоку от Багдада взрыв бомбы, заложенной в автомобиль, унес жизни по меньшей мере 35 человек, ранения получили еще 40 человек. В столице Ирака Багдаде в районе Эль-Хусейния по меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль.

Сообщается, что в результате трех указанных взрывов погибли по меньшей мере 57 человек.