ИГИЛ взяла на себя ответственность за убийство афганского министра по делам беженцев

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за убийство министра миграции талибов Халиля Хаккани.
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"Группировка ИГИЛ объявила, что Халиль Хаккани был убит в результате нападения террориста-смертника", - говорится в сообщении.
Накануне издание Associated Press сообщило, что министр по делам беженцев сформированного "Талибаном" правительства Афганистана Халиль Хаккани погиб в результате теракта.
Кроме министра погибли еще два человека.
Официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид назвал смерть Хаккани большой потерей и описал его как неутомимого священного борца, который провел всю жизнь, защищая ислам.