ИГИЛ взяла на себя ответственность за убийство афганского министра по делам беженцев

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за убийство министра миграции талибов Халиля Хаккани.

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за убийство министра миграции талибов Халиля Хаккани.

Как передает Report , об этом сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Группировка ИГИЛ объявила, что Халиль Хаккани был убит в результате нападения террориста-смертника", - говорится в сообщении.

Накануне издание Associated Press сообщило, что министр по делам беженцев сформированного "Талибаном" правительства Афганистана Халиль Хаккани погиб в результате теракта.

Кроме министра погибли еще два человека.

Официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид назвал смерть Хаккани большой потерей и описал его как неутомимого священного борца, который провел всю жизнь, защищая ислам.