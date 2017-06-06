ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Мельбурне

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Международная террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в австралийском городе Мельбурне.

Как передает Report, об этом информирует "Рейтер".

По данным агентства, атаку совершил боевик группировки.

Сегодня СМИ сообщили, что в Мельбурне произошли взрыв и стрельба, после чего злоумышленник взял в заложники женщину. Потом в здании был найден убитый мужчина. Правоохранители освободили заложницу и ликвидировали злоумышленника.