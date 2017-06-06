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    ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Мельбурне

    Атаку совершил боевик группировки© Reuters

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Международная террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в австралийском городе Мельбурне.

    Как передает Report, об этом информирует "Рейтер".

    По данным агентства, атаку совершил боевик группировки.

    Сегодня СМИ сообщили, что в Мельбурне произошли взрыв и стрельба, после чего злоумышленник взял в заложники женщину. Потом в здании был найден убитый мужчина. Правоохранители освободили заложницу и ликвидировали злоумышленника.

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