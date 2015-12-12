ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в сирийском Хомсе

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за теракт, произошедший в субботу в сирийском городе Хомс, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Террористы взорвали заминированный автомобиль в центре Хомса. Сотрудники городской больницы сообщили о гибели 22 мирных граждан, более 140 человек получили ранения различной степени тяжести.

МИД Сирии направил письма генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности ООН в связи с терактом в городе Хомс, в которых отмечено, что молчание мирового сообщества в связи с трагедией действует в пользу террористов.