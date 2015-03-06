​ИГИЛ уничтожает исторические памятники, которым более 3 тыс. лет

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" сравнивают с землей древний город Нимруд в 20 км к юго-востоку от Мосула, которому более 3 тыс. лет

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявило правительство Ирака.

В конце 80-х годов XX столетия иракские археологи обнаружили под этим историческим памятником золото и драгоценности. Это считается самым большим кладом, обнаруженным до сих пор. Памятники крылатым быкам тоже находятся здесь.

Нимруд в Мессопатамии был известен еще и как Калах и Калху. Предполагается, что памятники принадлежат ассирийцам. Есть сведения, что Нимруд построен в 1274 году до н.э.

Этот исторический памятник был обнаружен во время раскопок в середине XIX века.