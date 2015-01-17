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    ​За последние сутки боевики ИГИЛ в Сирии казнили 15 человек

    Некоторых жертв боевики расстреляли и впоследствии распяли

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Сирии за последние сутки боевики группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) казнили 15 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Британии.

    Сообщается, что казни прошли в нескольких восточных сирийских городах, в частности, в Рацци и Дейр-эз-Зоре.

    Убитых обвиняли в сопротивлении боевикам ИГИЛ, контролирующих часть территории на востоке Сирии. По данным правозащитников, некоторых жертв расстреляли и впоследствии распяли.

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