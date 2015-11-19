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    ​ИГИЛ признало ликвидацию своих командиров ударами ВКС РФ

    Троих главарей уничтожили в сирийском Алеппо

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Террористы запрещённой во многих странах мира группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» в Сирии признали ликвидацию трёх полевых командиров в результате ударов ВКС РФ.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник главного оперативного управления российского Генерального штаба генерал-полковник Андрей Картаполов.

    «Боевики признали ликвидацию полевых командиров Абу Нурлбагаси, Муххамеда ибн Хайрата, Аль-Окаба, действовавших в районе Алеппо», – цитирует Картаполова «РИА Новости».

    Операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года.

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