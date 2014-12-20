​ИГИЛ потерял контроль над 30-ю деревнями в Ираке

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Бойцы курдских формирований "пешмерга" освободили за последние 48 часов от моджахедов "Исламского государства" 30 деревень на северо-западе Ирака.

Как сообщает Report, об этом сообщила в субботу телестанция "Аль-Маядин". В результате проведенной операции удалось полностью разблокировать шоссе, связывающее горный район Синджар с городом Дахук. Это позволит эвакуировать семьи езидов - выходцев из курдского религиозно-этнического меньшинства, которые бежали в горы, спасаясь от преследований вооруженных экстремистов.

Одновременно силы самообороны сирийских курдов выбили боевиков ИГ из девяти селений в пограничной местности, открыв для беженцев-езидов коридор к границе с Сирией.