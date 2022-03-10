ИГИЛ подтвердило ликвидацию своего лидера

Террористическая группировка «Исламское государство» подтвердила, что один из ее лидеров Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Курейши был ликвидирован.

Террористическая группировка «Исламское государство» подтвердила, что один из ее лидеров Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Курейши был ликвидирован.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters .

"Исламское государство" подтверждает смерть главаря Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши", - отмечает агентство.

По информации издания, Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курейши объявлен новым лидером ИГ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши был уничтожен на северо-западе Сирии в результате спецоперации Вооруженных сил Соединенных Штатов. По его словам, американские военные, которые принимали участие в операции, благополучно вернулись.