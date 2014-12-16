​ИГИЛ привлекает в ряды боевиков пятилетних детей - ООН

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель генерального секретаря ООН Валери Амос заявила, что группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" вербует пятилетних детей и делает из них боевиков.

Как передает Report, по словам Амос, около 350 детей, многим из которых только исполнилось пять лет, проходили боевую подготовку в лагере в городе Ракка.

Она также сообщила, что ООН отмечает рост количества детей, которых вербуют боевики. Они проходят специальную подготовку, получают оружие и принимают участие в боевых действиях.

Амос также опубликовала данные ООН о погибших в результате военных действий сирийцах.

Согласно свежим данным, число погибших приблизилось к 200 тысячам, еще около миллиона людей считаются пострадавшими. Гуманитарная помощь необходима примерно 12,2 миллиону сирийцев.