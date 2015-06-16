​ИГИЛ напал на туркменов на севере Халаба

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Выведенные из района Тель-Абьяд сирийской провинции Ракка силы ИГИЛ напали на севере Халаба на туркменов.

Как сообщает Report, информацию распространил телеканал Аль-Джазира.

Согласно информации, в результате нападения боевиков ИГИЛ было разрушено около 50-ти домов. Сейчас ведутся работы по спасению оставшихся под завалами людей.

Отмечается, что 28 мая ИГИЛ захватил 7 сел, включая контролируемый оппозицией поселок Савран. 16 июня террористы напали на другие контролируемые оппозицией регионы.

В информации говорится, что в результате нападения погибли 8, ранены более 10-ти бойцов оппозиции.