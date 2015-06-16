 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​ИГИЛ напал на туркменов на севере Халаба

    В результате погибли 8, ранено более 10-ти бойцов оппозиции

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Выведенные из района Тель-Абьяд сирийской провинции Ракка силы ИГИЛ напали на севере Халаба на туркменов.

    Как сообщает Report, информацию распространил телеканал Аль-Джазира.

    Согласно информации, в результате нападения боевиков ИГИЛ было разрушено около 50-ти домов. Сейчас ведутся работы по спасению оставшихся под завалами людей.

    Отмечается, что 28 мая ИГИЛ захватил 7 сел, включая контролируемый оппозицией поселок Савран. 16 июня террористы напали на другие контролируемые оппозицией регионы.

    В информации говорится, что в результате нападения погибли 8, ранены более 10-ти бойцов оппозиции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi