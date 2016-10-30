ИГИЛ начало сгонять жителей соседних деревень в Мосул

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Тысячи мирных жителей, многие из которых женщины, дети и старики, были приведены в центр Мосула после того, как боевики ИГИЛ отступили из близлежащих городов.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN, гражданские лица из южных деревень силой были вынуждены перейти в город.

Свидетели сообщили, что они были оставлены без еды и жилья.

Их прибытие происходит на фоне опасений сотрудников ООН в том, что ИГИЛ может использовать гражданское население в качестве живого щита против иракских и курдских сил, которые пытаются вернуть второй по величине город Ирака.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль – Хусейн заявил, что его ведомство имеет доказательства нескольких случаев, когда ИГ заставила мирных жителей покинуть свои дома в отдаленных деревнях и направиться в Мосул.