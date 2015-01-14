​Французский парламент одобрил продолжение авиаударов по ИГИЛ

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Большинство французских парламентариев одобрило продолжение участия страны в авиаударах по позициям экстремистской группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Сирии и Ираке.

Как сообщает Report со ссылкой на Franc-Press, с соответствующим предложением обратился в парламент премьер-министр Мануэль Вальс.

По словам главы правительства, "наша миссия не закончена, нам предстоит война с терроризмом".

За решение продолжить авиаудары проголосовали 488 депутатов Национального собрания (при одном голосе против и 13 воздержавшихся) и 327 членов Сената – таким образом, обе палаты парламента поддержали правительство и президента после теракта в редакции "Charlie Hebdo".