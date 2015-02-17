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    ​Боевики ИГ освободили египетских рыбаков

    Они были похищены в одном из неконтролируемых правительственными войсками районов Ливии

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Боевики отпустили на свободу 21 египетского рыбака, которые были похищены в одном из неконтролируемых правительственными войсками районов Ливии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    О похищении стало известно на прошлой неделе.

    "Усилия правительства по освобождению 21 египетского рыбака привели к успеху - они на свободе", - сообщило египетское телевидение.

    Отметим, что ранее ливийские СМИ сообщали о похищении 35 египтян.

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