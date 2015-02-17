​Боевики ИГ освободили египетских рыбаков

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Боевики отпустили на свободу 21 египетского рыбака, которые были похищены в одном из неконтролируемых правительственными войсками районов Ливии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

О похищении стало известно на прошлой неделе.

"Усилия правительства по освобождению 21 египетского рыбака привели к успеху - они на свободе", - сообщило египетское телевидение.

Отметим, что ранее ливийские СМИ сообщали о похищении 35 египтян.