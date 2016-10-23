ИГИЛ атаковала иракский город Рутба на западе провинции Анбар

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Формирования террористической группировки ИГИЛ в субботу утром атаковали иракский город Эр- Рутба, расположенный на западе провинции Анбар, близ границы с Иорданией.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира".

По его информации, экстремисты напали на город с трех направлений. Между ИГИЛ и иракскими правительственными силами завязались жесткие боестолкновения, которые, по имеющимся данным, продолжаются и в настоящее время. В результате боев, как свидетельствуют иракские военные источники, около 20 боевиков были уничтожены. Потери иракской стороны составили не менее 30 убитых солдат.

Эр-Рутба был освобожден армией Ирака от экстремистов в мае 2016 года. С тех пор боевики неоднократно, но безуспешно, пытались восстановить свой контроль над городом.