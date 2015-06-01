ИГ захватило 2 тыс. военных вездеходов при взятии иракского Мосула

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) во время наступления на город Мосул на севере Ирака захватили 2,3 тыс. американских военных вездеходов HMMWV (Humvee), находящихся на вооружении у сил безопасности Ирака, заявил премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади.

"При падении Мосула мы потеряли много вооружения. Только в одном Мосуле мы потеряли 2,3 тыс. военных автомобилей HMMWV (Humvee)", - цитирует агентство Аль-Абади.

Нападение на Эр-Рамади, административный центр провинции Анбар, стало одной из наиболее серьезных побед ИГ с момента вторжения группировки на территорию Ирака в июне прошлого года. Город находится примерно в 100 км от столицы страны Багдада.

К настоящему моменту террористы контролируют значительную часть провинции Анбар, а также расположенную севернее провинцию Найнава с административным центром Мосул, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В минувшее воскресенье вооруженные силы Ирака взяли под контроль город Хусайба аш-Шаркия примерно в 10 км к востоку от Эр-Рамади.