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    ИГ взял ответственность за взрыв в Кабуле

    По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды© ABC

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в столице Афганистана в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Мощный взрыв прогремел в Кабуле сегодня утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90, 380 человек получили ранения.

    По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.

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