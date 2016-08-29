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    ИГ взяло ответственность за взрыв в Йемене

    Жертвами теракта, по последним данным, стали 65 человек

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в йеменском городе Аден, жертвами которого, по последним данным, стали 65 человек,  cообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Инцидент произошел недалеко от пункта приема добровольцев в йеменскую армию. Террорист-смертник подорвал свой автомобиль рядом с желающими пополнить ряды вооруженных сил страны. 

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