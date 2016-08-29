ИГ взяло ответственность за взрыв в Йемене

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в йеменском городе Аден, жертвами которого, по последним данным, стали 65 человек, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел недалеко от пункта приема добровольцев в йеменскую армию. Террорист-смертник подорвал свой автомобиль рядом с желающими пополнить ряды вооруженных сил страны.