ИГ взяло ответственность за взрыв в Йемене

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в йеменском городе Аден, жертвами которого, по последним данным, стали 65 человек, cообщает Report со ссылкой на Reuters.
Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в йеменском городе Аден, жертвами которого, по последним данным, стали 65 человек, cообщает Report со ссылкой на Reuters.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook