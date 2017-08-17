 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне

    Террористическая группировка взяла ответственность за нападение

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ взяла ответственность за нападение в Барселоне.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер.

    В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла.

    Полиция ранее назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 50 пострадали.

    Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi