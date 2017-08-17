ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ взяла ответственность за нападение в Барселоне.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла.

Полиция ранее назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 50 пострадали.

Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.