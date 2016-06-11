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    ИГ взяло ответственность за двойной теракт в Дамаске

    Число жертв двойного теракта составило не менее девяти, еще 16 получили ранения

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за двойной теракт на юге Дамаска, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Первый взрыв устроил террорист-смертник у въезда в квартал, а во втором на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль на одной из улиц.

    По данным источника в службах безопасности, число жертв двойного теракта составило не менее девяти, еще 16 получили ранения.

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